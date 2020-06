Polizei Bielefeld

POL-BI: Pedelec-Fahrerin stößt gegen geparkten Pkw und verletzt sich leicht

Bielefeld (ots)

SB / Bielefeld- Buschkamp - Am Samstagabend, 06.06.2020, touchierte eine Bielefelderin mit ihrem Pedelec einen am Straßenrand geparkten schwarzen BMW und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Pedelec-Fahrerin Alkoholgeruch fest.

Die Fahrerin befuhr gegen 22:25 Uhr die Max-Planck-Straße in Richtung der Straße Am Flugplatz. Im Bereich der Zeppelinstraße stieß sie aus noch unklarer Ursache gegen einen geparkten schwarzen BMW am Straßenrand und kam dadurch zu Fall.

Bei der Erstversorgung der 49-Jährigen nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in ihrer Atemluft wahr. Die Verletzungen der Pedelec-Fahrerin am rechten Handgelenk wurden im Krankenhaus versorgt. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Die Beschädigungen an dem Pkw BMW werden auf 3.500 EUR geschätzt. An dem Pedelec konnten die Beamten keine Beschädigungen feststellen.

