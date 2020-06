Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb kommt in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein 25-jähriger Rietberger stahl am Samstag, den 06.06.2020 zum wiederholten Male Ware aus einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße und ging in Haft.

Eine 40-jährige Mitarbeiterin wurde auf den polizeibekannten Mann aufmerksam, als er gegen 11:40 Uhr an der Kasse vorbeiging. Zuvor hatte sie beobachtet, dass er sich etwas einsteckte. Da er in dieser und einer Nachbarfiliale schon des Öfteren wegen Ladendiebstahls aufgefallen war, hielt sie ihn an und stellte den Mann zur Rede.

Hinzugerufene Polizeibeamte fanden bei dem Rietberger mehrere Packungen Rasierklingen. Insgesamt hatte die gestohlene Ware einem dreistelligen Wert. Wie auch bei den vorangegangenen Ladendiebstählen, hatte es der 25-Jährige ausschließlich auf Rasierartikel abgesehen.

Um den Rietberger von einer erneuten Straftat abzuhalten und eine Flucht zu verhindern, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

Ein Haftrichter erließ am Folgetag die Untersuchungshaft, weil dem 25-Jährige vorgeworfen wird, erwerbstätigen Diebstahl zu betreiben.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell