Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - BMW-Fahrerin gesucht

Papenburg (ots)

Bereits am Samstag vergangener Woche ist es auf dem Ölmühlenweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine bislang unbekannte BMW-Fahrerin war gegen 19.15 Uhr in Richtung Hauptkanal unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet sie so weit auf die Gegenfahrbahn, dass eine entgegenkommende Autofahrerin ausweichen musste. Sie stieß mit ihrem Peugeot gegen eine Straßenlaterne. Die Verursacherin entfernte sich mit ihrem blauen BMW mit LER-Kennzeichen unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell