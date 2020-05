Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Illegale Abfallentsorgung an zwei unterschiedlichen Stellen in der Natur (FOTOS) - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Zetel (ots)

Die Polizei in Zetel erhielt Kenntnis, dass in der Zeit vom 05. - 07.05.2020 an zwei Stellen nicht unerhebliche Mengen an Bauschutt illegal in der Natur abgeladen wurden. Bei dem illegal entsorgten Müll handelt es sich u.a. um Bauschutt, Farbeimer, Plastikfolien, Kabelreste, einen Gartenschlauch, ein altes Radio sowie diverse alte Fliesen (FOTO). Die Fliesen sind auffallend blau, hellbraun und weiß Fliesen. Die Tatorte befinden sich an folgenden Orten: Driefeler Esch und dort auf der Weidefläche beim Naturfreibad, sowie im Deichweg in Driefel. An einem Fundort wurden laut Auskunft des Leiters des Bauhofes in Zetel, auffällige schwere Handläufe gefunden, die in Schulen und Kindergärten üblich waren. Diese Art der Müllentsorgung stellt nicht nur eine Gefahr für die Umwelt, sondern auch eine Straftat dar" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Aus diesem Grund haben wir ein Verfahren wegen unerlaubtem Umgang mit Abfall eingeleitet." Bei der Abfallentsorgung sind es oft die kleinen Dinge, die für Unmut sorgen. Oftmals werden die in Nacht- und Nebelaktionen durchgeführte Entsorgungsaktionen in der Umwelt nicht immer gleich entdeckt. "Umso wichtiger ist es für die ahndenden Behörden Zeugen zu finden, die Hinweise auf die Umweltsünder geben können. Der kleinste Hinweis kann dabei das entscheidende Puzzleteil zur Aufklärung der Tat sein" so Papenroth. Daher werden Zeugen gebeten, die Verdächtiges beobachten oder hören konnten, sich bei der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 oder bei der Polizei in Zetel unter der Rufnummer 04453/4799 zu melden.

