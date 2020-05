Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Scheibe einer Gartenlaube eingeworfen und in der Laube gewütet - bei einer weiteren wurden die Täter überrascht, flüchteten und verloren einen Hammer - weitere Zeugenhinweise gesucht

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 12.05.2020, warfen Unbekannte die Scheibe einer Gartenlaube im Neuengrodener Weg ein. Dort wurde weiterhin der Verschluss der Zugangstür herausgerissen und diverse Lampen mutwillig beschädigt. Zum möglichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. In der gleichen Nacht wurden Bewohner gegen 00:30 Uhr aufgrund von Lärm wach. Unbekannte rissen zuvor bei einer anderen Laube eine Kamera ab. Die auf frischer Tat ertappten Täter flüchteten daraufhin, nachdem die Bewohner den Lärm bemerkt haben. Auf ihrer Flucht verloren sie beim Übersteigen des Zaunes einen Hammer. Zeugen, denen in der Nacht etwas in dem Bereich aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell