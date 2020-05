Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Jever -Gullideckel ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt - eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer warnt die Polizei

Jever (ots)

Am frühen Dienstagabend, 12.05.2020, haben zwei 13-Jährige im Bereich der Straße Am Leeghamm in der Zeit von 18:50 und 19:15 Uhr Baustelleneinrichtungen umgeworfen, Gullideckel ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Das Ausheben von Gullideckeln stellt eine Gefahr für alle im Straßenverkehr teilnehmenden Personen dar. Fährt jemand über die Deckel oder über die entstandenen Löcher kann Schlimmes passieren. Die beiden ermittelten Kinder wurden in die Obhut ihrer Eltern gegeben.

