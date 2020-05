Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte beschmieren u.a. Verteilerkästen, eine Fahrstuhltür und beschädigen Deckenleuchten

Jever (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am späten Dienstagabend, 12.05.2020, in der Friedrich-Barnutz-straße, gegen 22:50 Uhr Verteilerkästen mit Farbe beschmiert. Nach derzeitigem, Sachstand könnte es sich bei dem möglichen Täter um einen Heranwachsenden handeln, der laut Zeugenangaben mit einem auffallend roten Fahrrad geflüchtet ist. Außerdem kam es in der Nacht zum Dienstag, 12.05.2020, in der Tiefgarage der St.-Annen-Straße zu weiteren Sachbeschädigungen. Dort wurde die Fahrstuhltür beschmiert, zwei Deckenleuchten beschädigt und an einem dort geparkten Pkw der Heckscheibenwischer abgebrochen. In den angezeigten Fällen nimmt die Polizei Jever Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04461/92110 entgegen.

