Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 53-Jährige aus Sande bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Schortens-Ostiem. Am 12.05.2020, gegen 17.08 Uhr befuhr die 53-Jährige aus Sande mit ihrem Pkw die K294, Oldenburger Straße, aus Ostiem kommend in Richtung Sande. Kurz nach Ostiem kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrzeugführerin verletzte sich schwer, musste aus dem Pkw geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zur Unfallursache können bislang keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell