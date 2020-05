Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannter sucht sich Balkone aus und klettert hoch - im Visier sind Pfandflaschen - Polizei bittet um Sensibilität und um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Eigentlich kein hochwertiges Diebesgut und dennoch offenbar beliebt: In den letzten drei Wochen kam es in der Siebethsburger Straße zu zwei Diebstählen bei denen in beiden Fällen Pfandflaschen entwendet wurden bzw. entwendet werden sollten. In beiden Fällen stellte der bislang unbekannte Täter sein Fahrrad vor dem Balkon ab, stieg auf den Fahrradsattel und kletterte dann auf den Hochparterres gelegenen Balkon. Der Tatzeitraum lag immer in den frühen Morgenstunden (Ca. 04:00 - 05:00 Uhr). Eine beobachtete männliche Person soll mit einem Mountainbike im Bereich der Siebethsburger Straße unterwegs gewesen sein und bei der am 08.05.2020 erfolgten Tat einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und weiße Sneaker getragen haben. Das kuriose: In beiden Fällen wurde gezielt derselbe Balkon ausgesucht und dieses bereits im Jahr 2016, ebenfalls zwei Mal. Ob weitere Balkone betroffen sind bzw. waren, ist den Ermittlern derzeit nicht bekannt. Aufgrund des besonderen Vorgehens geht die Polizei von einem Tatzusammenhang der Fälle aus und bittet die Bevölkerung, insbesondere die Anwohner in der Siebethsburger Straße, um entsprechende Sensibilität. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, beobachten oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

