Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erneutes Hakenkreuz auf der Fahrbahn in Varel - Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Varel (ots)

Erneut kam es zu einem Aufsprühen eines Hakenkreuzes auf eine Fahrbahn. Am frühen Dienstagmorgen, 12.05.2020, konnte dieses nach Hinweis eines Verkehrsteilnehmers auf der Wiefelsteder Straße festgestellt werden. Dieses befindet sich in Höhe der BAB-Ausfahrt Varel/Obenstrohe. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet, die Ermittlungen werden beim Staatsschutz der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland geführt, sie dauern an.

