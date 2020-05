Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchschutz lohnt sich! Hebelversuche an Fenstern scheiterten, Täter gelangten nicht ins Haus

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit vom 09.-12.05.2020 in der Stendaler Allee Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen, indem sie vergebens versucht haben, zwei Fenster aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch, ein Eindringen in das Haus ist nicht gelungen. Das Scheitern beim Hebeln mach deutlich, dass sich Einbruchschutz lohnt! Kommt ein Täter innerhalb weniger Minuten nicht ins Haus, gibt er auf: Das Entdeckungsrisiko ist zu groß. Gut gesicherte Türen und Fenster sind eine sehr gute Möglichkeit, Einbrecher davon abzuhalten, in die eigenen vier Wände zu gelangen. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland bietet kompetente, individuelle und kostenlose Beratungen an und gibt Ihnen gerne Tipps, wie Sie Ihr Eigentum schützen können. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.polizei-wilhelmshaven.de oder unter www.polizei-beratung.de

