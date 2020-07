Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Scheiben an Auto und Haus beschädigt

Vreden (ots)

Sachschaden hat ein Unbekannter an einem Fahrzeug und an einem Wohnhaus in Vreden angerichtet. Der Täter beschädigte eine Scheibe an einem Wagen, der an der Parkstraße stand, sowie am gleichen Ort eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 08.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

