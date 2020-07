Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelecfahrer schwer verletzt

Rhede (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Samstag in Rhede bei einem Unfall erlitten. Der Bocholter war gegen 21.10 Uhr auf einem Geh- und Radweg an der Bocholter Straße in Richtung Bocholt unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er über eine Bodenwelle, verlor dabei die Kontrolle und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

