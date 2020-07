Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Überraschter Einbrecher flieht

Gronau (ots)

Mehrere Haarschneidemaschinen und eine Bohrmaschine hat ein Unbekannter am Freitagabend aus einem Keller in Gronau gestohlen. Der Geschädigte entdeckte den Täter, als dieser das Haus an der Konrad-Adenauer-Straße gegen 20.45 Uhr mit seiner Beute verlassen wollte. Dem Unbekannten gelang die Flucht. Beschreibung: circa 30 bis 35 Jahre als, circa 1,75 Meter groß, schlank, kurze Haare, polnisch sprechend. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

