Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Praxis

Vreden (ots)

Zwei Laptops erbeuteten noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Arztpraxis an der Maurerstraße. Die Tat trug sich zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 19.00 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

