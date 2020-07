Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ammeloe - Einbrecherin gefasst

Vreden (ots)

Das Diebesgut hatte sie noch bei sich: Gefasst hat die Polizei am Freitag in Vreden-Ammeloe eine Einbrecherin. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie eine Frau sich in ihrem Garten aufhielt und Dekogegenstände in die Hand nahm. Als die Anwohnerin sie ansprach, flüchtete die zunächst Unbekannte. Die alarmierten Polizeibeamten konnten die Beschriebene noch in der Nähe antreffen. Da sich die Frau zunehmend in Widersprüche verstrickte, durchsuchten die Beamten sie und ihren Wagen. Dabei fand sich unter anderem eine fremde Geldbörse. Die 43-jährige Borkenerin räumte schließlich ein, das Portemonnaie und weitere Gegenstände aus einem nahegelegenen Haus entwendet zu haben. In dieses hatte sie sich mit Gewalt Zugang verschafft, indem sie eine Fensterscheibe einschlug. Die Beamten nahmen die Beschuldigte vorläufig fest und brachten sie zur Wache in Ahaus.

