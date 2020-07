Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten erwischen drei Dealer bei Kontrollen auf dem Kesselbrink

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bei verstärkten Kontrollen auf dem Kesselbrink am Dienstag, 30.06.2020, und Donnerstag, 02.07.2020, gerieten drei Verkäufer von Marihuana ins Visier der Ermittler. Sie wurden vorläufig festgenommen und erhielten ein Aufenthaltsverbot für die Bielefelder Innenstadt.

Am Dienstag, gegen 14:40 Uhr, beobachteten Beamte in Zivil, dass ein 20-jähriger Mann aus Bramsche einem 23-jährigen Bielefelder drei Tütchen verkaufte, in denen sich vermutlich Marihuana befand. Als die Polizisten auf die Männer zugingen, ergriff der Käufer unmittelbar die Flucht. Ein Beamter reagierte schnell und nahm die Verfolgung auf. Um den Vorsprung des 23-Jährigen wett zu machen, bat er einen Passanten kurzerhand um sein Fahrrad und fuhr dem Bielefelder hinterher. Schließlich bekam er den Mann zu fassen. Der 23-Jährige hatte drei Tütchen - augenscheinlich mit Marihuana gefüllt, ein Messer und einen Schlagring bei sich. Gegen ihn leitete der Beamte ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Weitere Beamte kümmerten sich derweil um den Verkäufer. Ihm konnten sie ein Depot zuordnen, in dem sich sieben Tütchen befanden, die mit einer Substanz gefüllt waren, die Cannabis sehr ähnlich sah. Sie nahmen den 20-jährigen Mann aus Bramsche mit auf die Wache, um seine Identität zu klären. Daraufhin erstatteten sie Anzeige wegen des illegalen Handels mit Cannabis. Er erhielt ein Aufenthaltsverbot für die Bielefelder Innenstadt.

Am selben Tag beobachteten die Beamten einen 23-jährigen Mann aus Bückeburg, der offensichtlich Geschäfte auf dem Kesselbrink abwickelte. Auch er suchte regelmäßig ein Versteck auf und führte mit unterschiedlichen Personen Gespräche. Bei einer Kontrolle am Donnerstag, 02.07.2020, fanden die Beamten ein gefülltes Tütchen, das der Mann mit sich trug.

Ebenfalls am Donnerstag stellten die Beamten einen 21-jährigen Mann aus Isselburg, Kreis Borken, zur Rede, der zwischen mutmaßlichen Kunden und einem Depot hin und her wechselte. Gegen 14:50 Uhr suchen die Beamten das Versteck auf und fanden dort acht kleine Tüten, die augenscheinlich mit Marihuana gefüllt waren. Der 21-Jährige führte außerdem Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich.

Gegen den 23-jährigen Mann aus Bückeburg und den 21-jährgen Mann aus Isselburg erstatteten die Polizisten Anzeige wegen des Handels mit Cannabis und sprachen ein Aufenthaltsverbot für die Bielefelder Innenstadt aus.

Im Rahmen der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität werden Beamte der Polizei Bielefeld auch in Zukunft Kontrollen an ausgewählten Plätzen der Bielefelder Innenstadt durchführen.

