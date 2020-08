POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Stand 13:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Winnenden: Containerbrand, aufmerksame Person verhinderte Brandausbruch

Am Freitagabend gegen 20.08 Uhr geriet ein Müllcontainer beim Höfener Freibad aus noch unbekannter Ursache in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Rauch und kletterte über den ca. 3 Meter hohen Zaun und versuchte das Feuer zu löschen. Die FW Winnenden, welche mit 9 Mann und 1 Fahrzeug im Einsatz war, konnte dann sehr schnell das Feuer löschen. Durch das beherzte Tätigwerden des Zeugen konnte ein größerer Schaden am Freibad Höfen verhindert werden.

