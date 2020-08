Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Einbruch und Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim - Einbruch in Freibad-Kiosk

In den frühen Freitagmorgenstunden, kurz nach drei Uhr, versuchten Unbekannte zunächst die Zugangstüre zuum Freibad Goldbach aufzuwuchten. Als dies misslang überstiegen die Unbekannten den Zaun und gelangten so zum Kiosk. Dort wuchteten die Täter einen Rollladen auf und stiegen ein. Im Innern wurde eine leere Registrierkasse aufgebrochen und mehrere Zigarettenschachteln, Münzgeld, mehrerer Flaschen Radler und zwei Packungen mit Erdnüssen im Gesamtwert von etwas mehr als hundert Euro entwendet. Der Tathergang wurde von einer Videokamera aufgezeichnet und zeigt zwei junge Männer. Die Auswertung der Videoaufnahmen dauert derzeit noch an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Tel. 07951/ 4800, entgegen.

Mainhardt - Vorfahrt missachtet

Ein 60-jähriger Mercedesfahrer befuhr am Freitag die Kreisstraße 2588 von Ziegelbronn in Richtung B14. Dort wollte er nach links in Richtung Michelfeld abbiegen und hielt auch an der Vorfahrtsstraße zunächst an. Als er in die Einmündung einfuhr übersah er offensichtlich einen 33-jährigen Fordfahrer, der von Michelfeld in Richtung Mainhardt unterwegs war. In der Folge kam es zum Streifvorgang im Einmündungsbereich mit einem Gesamtschaden von ca. 1500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen, PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell