Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz in Backnang nach Falschmeldung

Waiblingen (ots)

Backnang: Falschmeldung führt zu Polizeieinsatz

Am Freitagabend gegen 20:20 Uhr ging beim Polizeirevier Backnang telefonisch die Meldung ein, dass ein Einkaufsmarkt in der Gartenstraße in Backnang überfallen worden sei. Es sei dabei auch eine Person verletzt worden. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Auch der Rettungsdienst wurde vorsorglich angefordert. Der Markt wurde durch die Polizei geräumt und durchsucht. Dabei wurde keine verletzte Person aufgefunden. Auch sonst konnten keine Hinweise erlangt werden, die den gemeldeten Sachverhalt bestätigten. Die Angestellten des Einkaufsmarkts hatten die Meldung nicht abgesetzt und auch sonst nichts von einem vermeintlichen Überfall mitbekommen. Gegen 20:45 Uhr wurde der Markt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell