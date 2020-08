Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Verkehrsunfälle & verhinderter Betrug

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Auto beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Freitag im Zeitraum zwischen 1:30 Uhr und 9:30 Uhr einen in der Stuttgarter Straße geparkten Audi Q 7, indem er mit einem Gegenstand auf die Windschutzscheibe schlug. Hierdurch entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro an der Scheibe. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Leutenbach: Auffahrunfall

Eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin bemerkte beim Befahren der Hauptstraße am Freitagvormittag gegen 11:10 Uhr zu spät, dass der vor ihr fahrende 50-jährige Fahrer eines VW Transporters verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Unfall im Parkhaus

Rund 7000 Euro Sachschaden verursachte eine 67-jährige Subaru-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag, gegen 10:45 Uhr in einem Parkhaus in der Künkelinstraße. Die Frau wollte in eine Parklücke neben einem Mercedes einparken und kollidierte hierbei mit dem geparkten Auto.

Fellbach: Minigolfanlage beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro verursachte ein Vandale zwischen Donnerstagabend 20:00 Uhr und Freitagmorgen 11:30 Uhr an einer Minigolfanlage in der Esslinger Straße. Der Randalierer beschädigte die Glasfront des dortigen Kioskgebäudes. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Fellbach: Verkehrsunfall

Ein 45-jähriger Fahrer eines BMW war am Freitagmorgen gegen 10 Uhr in der Dieselstraße unterwegs. Beim Einbiegen in die Daimlerstraße übersah er eine 35-jährige Opel-Fahrerin. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

Fellbach: Aufmerksamer Enkel vereitelt Telefonbetrug

Ein 83-jähriger Mann aus Fellbach hat es seinem Enkel zu verdanken, dass er vor einem größeren finanziellen Schaden bewahrt blieb. Zwischen Montag und Donnerstag riefen wiederholt Telefonbetrüger bei dem Rentner an und gaben vor, dass dieser einen Geldbetrag im fünfstelligen Bereich gewonnen habe. Hierfür solle der 83-Jährige Gutscheincodes für Amazon-Gutscheine im Wert von insgesamt 200 Euro per Telefon durchgeben. Dieser Aufforderung kam er nach. Anschließend forderten die Betrüger eine Transaktionsgebühr im vierstelligen Bereich. Als der 83-jährige Mann diese überweisen wollte, wurde sein 29-jähriger Enkel auf die Situation aufmerksam und verhinderte eine Überweisung. Die Gutscheine löste der Enkel mit seinem Großvater kurzerhand ein, so dass die Telefonbetrüger letztlich erfolglos blieben.

Schorndorf: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitagmittag gegen 13:15 Uhr kam es auf der L1151 zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Fahrer eines VW fuhr auf der L1151 in Richtung Schorndorf als er vermutlich aufgrund von Kreislaufproblemen nach links von der Fahrbahn abkam. Dort fuhr er ein Verkehrsschild, sowie einen Gartenzaun und einen Strauch um und kam in einem Gartengrundstück zum Stehen. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 20 000 Euro.

