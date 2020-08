Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Ein 74 Jahre alter Mercedes-Fahrer hatte sein Fahrzeug am Freitagmorgen im Nördlichen Stadtgraben abgestellt und begab sich in ein nahe gelegenes Einkaufszentrum. Als er gegen 8:45 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkam, bemerkte er, dass es im Motorraum qualmte. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen kam mit drei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort und löschte den Pkw. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der Pkw aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand. Das Auto musste mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Am Pkw entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

