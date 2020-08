POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Drei Esel auf Abwegen, Sachbeschädigung, Frontalzusammenstoß, Betrunkener in Gewahrsam, Widerstand, etc.

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 7:30 Uhr und 12:05 Uhr einen in der Worthingtonstraße geparkten PKW der Marke Mercedes-Benz beschädigt. A dem PKW entstand dabei Sachschaden von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Drei Esel ausgebüxt Für Verkehrsteilnehmer bot sich am Donnerstagnachmittag gegen 16:20 Uhr ein eher ungewöhnlicher Anblick. An der Ecke Beuerlbacher Straße zur Schillerstraße fanden sich drei Esel wieder. Die Tiere waren ihrem Halter ausgebüxt und wollten offenbar die Crailsheimer Innenstadt besichtigen. Mit tatkräftiger Unterstützung durch Mitglieder des örtlichen Reitvereins konnten die Tiere eingefangen werden. Der Halter konnte ermittelt werden und kümmerte sich um die drei Ausreißer.

Schwäbisch Hall: Farbschmiererei Unbekannte haben zwischen Dienstag, 22:00 Uhr und Mittwoch, 7:00 Uhr an einem Gebäude in der Neue Straße Farbschmierereien angebracht. Dadurch entstand an der Fassade Sachschaden. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Betrunkener leistet Widerstand gegen Polizeibeamte Am Donnerstagabend meldeten mehrere Anrufer, dass ein betrunkener Mann auf dem Haalplatz randalieren würde Offenbar brüllte der Mann lauthals herum und schlug gegen dort geparkte Autos. Eine Polizeistreife traf den Mann am Ende des Steinernen Stegs an. Als der 21-Jährige die Polizeibeamten erkannte, ging lauthals schreiend auf diese zu. Den Beamten gelang es den Mann zu ergreifen. Da dieser sich heftig wehrte, musste er mit Handschließen fixiert werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen leistete der junge Mann erneut derart heftige Gegenwehr, dass er abgelegt und am Boden fixiert werden musste. Rettungskräfte wurden ebenfalls hinzugezogen. Der Mann wurde letztlich zur Ausnüchterung in eine Klinik verbracht, wovon er im Anschluss in eine Spezialklinik verbracht werden soll.

Schwäbisch Hall: Betrunkener in Gewahrsam Mehrere Anwohner der Bahnhofstraße und der Straße Im Lindach haben beschwerten sich über lautes Geschrei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Eine Streife des Polizeireviers Schwäbisch Hall konnte dort einen 35-Jährigen antreffen, der offenbar stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Da sich der Mann wenig einsichtig zeigte und mit weiteren Störungen zu rechnen war, wurde er in Gewahrsam genommen.

Frankenhardt: Frontalzusammenstoß

Am Freitagmorgen gegen 8:30 Uhr ereignete sich auf der L1066 zwischen Markertshofen und Obersontheim ein Frontalzusammenstoß. Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Crafter wollte wollte auf der Strecke in Richtung Obersontheim auf einem unübersichtlichen Streckenabschnitt einen vorausfahrenden LKW überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem in Richtung Markertshofen fahrenden Skoda Kodiac eines 52-Jährigen. Der Skoda-Fahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt, seine 48-jährige Beifahrerin leicht. Beide wurde in eine Klinik gebracht. Der unangeschnallte VW Crafter-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

