POL-AA: Ostalbkreis: Vandalismus - Betrunkener in Polizeigewahrsam - Streitigkeiten in Gaststätte - Unfälle

Aalen: 44-Jähriger musste in Polizeigewahrsam

In einer Bar in der Bahnhofstraße beschädigte ein 44-Jähriger am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr einen Tisch, indem er wohl mehrfach dagegen schlug und dadurch eine Glasscheibe zersprang. Der deutlich betrunkene Mann verletzte sich durch die Splitter an der Hand. Nach Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei wurde der 44-Jährige aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen, was er jedoch nicht tat. Nachdem auch ein gegen ihn ausgesprochener Platzverweis ohne Wirkung blieb, wurde er in Polizeigewahrsam genommen, wobei er Widerstand leistete und die eingesetzten Beamten beleidigte und bedrohte.

Aalen: Tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen

Leichte Verletzungen im Gesicht zog sich eine 31-Jährige beim Streit mit einer bislang unbekannten Frau zu. Die beiden hielten sich gegen 2.45 Uhr in einer Gaststätte in der Gartenstraße auf, wobei es zu einem Streit kam, in dessen Verlauf die 31-Jährige von ihrer Kontrahentin zunächst an den Haaren gezogen und dann auf die Nase geschlagen wurde. Ermittlungen bezüglich der Täterin wurden vom Polizeirevier Aalen aufgenommen.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Zwei leicht verletzte Fahrzeuglenker und einen Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag ereignete. Mit seinem VW Crafter fuhr ein 58-Jähriger gegen 16.50 Uhr von Haisterhofen kommend, auf die Landesstraße 1029 ein. Dabei übersah er einen VW Jetta, dessen 30-jähriger Fahrer den Unfall im Einmündungsbereich nicht mehr vermeiden konnte. Er wich zwar noch dem einbiegenden Auto aus und streifte einen Pkw Audi der auf der Abbiegespur stand. Bei dem Unfall erlitten die Fahrer des Jetta und des Audis leichte Verletzungen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

Bopfingen: Parkrempler

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 24-Jähriger am Mittwochmittag gegen 14 Uhr verursachte. Beim Ausparken seines Pkw Seat auf dem Parkplatz des Ipftreffs beschädigte er den Opel Mokka einer 56-Jährigen, die ebenfalls kurz zuvor rückwärts ausgeparkt hatte und im Begriff war, vorwärts wegzufahren.

Bopfingen und Ellwangen: Wildunfälle

Auf der Kreisstraße 3316 zwischen Dorfen und Härtsfeldhausen erfasste ein 29-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr mit seinem Pkw VW Golf ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier flüchtete nach dem Anprall in den angrenzenden Wald; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Gegen 5.35 Uhr am Mittwochmorgen wurde ein Reh auf der Kreisstraße 3223 zwischen Neunheim und Haisterhofen vom Pkw Volvo eines 60-Jährigen erfasst. Auch dieses Tier überlebte den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug, an dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand.

Heubach: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 15 und 19.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, als er einen Pkw Mitsubishi beschädigte, der in diesem Zeitraum auf dem Wanderparkplatz Rosenstein abgestellt war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776.

Waldstetten-Bronnforst: Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten bereits im vergangenen Monat zwei Ruhebänke, die ein 94-Jähriger in Bronnforst mit Blickrichtung auf den Rechberg aufgestellt hat. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 400 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten, Tel.: 07171/42454 entgegen.

