POL-AA: Ostalbkreis: Aufbrüche - Unfälle

Aalen: Pedelec-Lenkerin stürzt und verletzt sich

Beim Verlassen des Kreisverkehrs am Rötenberg stürzte am Mittwochabend gegen 17.10 Uhr eine in Richtung Wasseralfingen fahrende 68-jährige Pedelec-Lenkerin auf dem dortigen Radweg alleinbeteiligt. Sie verletzte sich hierbei und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Abtsgmünd: Arbeitsunfall

Ein 33-jähriger Handwerker verletzte sich am Mittwochnachmittag auf einer Baustelle im Gewerbegebiet Osteren schwer. Er verrichtete gegen 15.20 Uhr auf einem Gebäudedach Flaschnerarbeiten, als er das Übergewicht verlor und vom Dach stürzte. Er fiel auf einen dortigen Schotterhaufen und verletzte sich schwer, woraufhin er an der Unglückstelle notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Für die Versorgung des Patienten war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Abtsgmünd: Auffahrunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Am Mittwoch wollte ein von der Hauptstraße kommender Pkw-Lenker gegen 16 Uhr nach links auf die B 19 in Richtung Untergröningen abbiegen. Als er an der Einmündung angehalten hatte, schlossen zwei Radfahrer zu ihm auf. Kurz nach dem Anfahren bremste der Autofahrer nochmals ab, wodurch ein Radfahrer auf den Pkw auffuhr. Er stürzte dabei und verletzte sich. Der zweite Radfahrer konnte noch abbremsen und ausweichen. Der Verletzte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Aalen-Dewangen: Unfall im Kreisverkehr

Ein 68-jähriger Ford-Fahrer, der am Mittwoch gegen 15.15 Uhr die L 1080 von Forst in Richtung Dewangen befuhr, missachtete beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr die Vorfahrt eines darin fahrenden 42-jährigen Motorradfahrers. Dieser stürzte bei der Kollision und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Essingen-Dauerwang: Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstagabend 20.30 Uhr und Mittwochmorgen 8 Uhr versuchte ein Unbekannter mit einem Hebelwerkzeug im Außenbereich die Notausgangstüre eines Einzelhandelsgeschäfts in der Margarete-Steiff-Straße aufzuhebeln, was ihm jedoch misslang. An der Türe entstand geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum versuchten Einbruch aufgenommen.

Eschach-Holzhausen: Unfall am Kreisverkehr

Im Einmündungsbereich Bischof-von-Lipp-Straße/Gögginger Straße missachtete ein 50-jähriger Opel-Lenker am Mittwochabend gegen 21 Uhr die Vorfahrt. Er stieß mit einer 29-jährigen Audi-Lenkerin zusammen, die im Kreisverkehr fuhr und vorfahrtsberechtigt ist. 4500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mutlangen: Rote Ampel missachtet - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochnachmittag missachtete ein Lkw-Lenker mit grün-weißem Sattelauflieger gegen 13.15 Uhr mehrmals rote Ampeln. Der erste Vorfall ereignete sich auf der B 298 , bei einer dortigen Tankstelle in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Dadurch wurde ein Pkw-Lenker gefährdet, der auf Höhe einer Tankstelle abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Eine erneute Rotlichtfahrt konnte auf der B 29 auf Höhe eines Baumarktes in Schwäbisch Gmünd beobachtet werden. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet weitere Geschädigte, die durch den Sattelzuglenker gefährdet wurden bzw. die Rotlichtverstöße beobachtet haben, sich unter Tel. 07171/3580 zu melden.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Beim Einbiegen von der Friedrichstraße Straße auf die Mögglinger Straße missachtete eine 83-jährige Renault-Lenkerin am Mittwoch gegen 9.30 Uhr die Vorfahrt eines dort fahrenden 89-jährigen Peugeot-Fahrers. Der Sachschaden beim folgenden Unfall beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zigarettenautomat aufgebrochen

Mit brachialer Gewalt wurde zwischen Dienstagvormittag 10 Uhr und Mittwochmorgen 7.10 Uhr ein Zigarettenautomat aufgebrochen, der in der Lorcher Straße im Bereich einer Haltestelle des Stadtbusses angebracht war. Anschließend wurden Zigaretten und Bargeld entwendet. Der Automat wurde komplett zerstört.

Schwäbisch Gmünd: Pkw zerkratzt

An einem Pkw BMW wurde am Dienstag zwischen 7.45 Uhr und 19 Uhr der vordere linke Kotflügel zerkratzt und ein Schaden von ca. 1500 Euro verursacht. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Ledergasse abgestellt. Sachdienliche Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Durlangen: Omnibus kontra Krad-Lenker

Beim Linksabbiegen von der Zimmerbacher Straße auf die Gmünder Straße übersah eine 50-jährige Omnibus-Lenkerin am Mittwoch gegen 12.50 Uhr den von links heranfahrenden 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Dieser wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

