Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kirchberg a.d. Jagst: Thomas Heiner zum neuen Leiter der Verkehrspolizeiinspektion bestellt

Kirchberg a.d. Jagst (ots)

Polizeioberrat Thomas Heiner erhielt am gestrigen Mittwoch von Polizeipräsident Reiner Möller seine Bestellungsurkunde zum neuen Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg. Der 56-Jährige tritt damit die Nachfolge von Ottmar Kroll an, der sich Ende April in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hatte. Heiner trat 1981 in den Polizeidienst ein und verrichtete seinen Dienst zunächst in Göppingen, Ludwigsburg und Crailsheim, ehe er 1997 in den gehobenen Polizeivollzugsdienst aufstieg. Nach anschließenden Stationen in Backnang, Schwäbisch Hall, Künzelsau und Stuttgart stieg er 2003 schließlich in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Seither war der passionierte Radfahrer unter anderem als Leiter der Polizeireviere Weinsberg, Crailsheim und Schwäbisch Hall tätig, ehe er zum 01.08.2020 das Amt des Leiters der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg übernahm.

