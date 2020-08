Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Jugendschutzkontrollen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen-Beinstein: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Montag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 12:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Ackerwiesenstraße abgestellten Mitsubishi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf etwa 3000 Euro geoschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Fußgängerin nach Unfall gesucht

Eine bislang unbekannte Fußgängerin überquerte trotz einer roten Fußgängerampel am Mittwoch, kurz vor 10 Uhr die Dammstraße am dortigen Fußgängerfurt. Ein 84 Jahre alter BMW-Fahrer musste seinen Pkw abbremsen, um eine Kollision mit der Frau zu verhindern. Der hinter ihm fahrende 66-jährige Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die Fußgängerin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Waiblingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 50-jähriger VW-Fahrer fuhr am Mittwochabend die Kreisstraße 1858 aus Korb kommend in Richtung Waiblingen entlang. An der Einmündung zur Korber Straße wollte er nach links in diese abbiegen. Hierbei übersah er einen 17 Jahre alten Motorradfahrer, der mit seiner Yamaha die Kreisstraße in Richtung Korb entlangfuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7000 Euro geschätzt.

Fellbach/Kernen im Remstal: Jugendschutzkontrollen durchgeführt

Am Freitag und Samstag in der vergangenen Woche hat die Polizei in Fellbach und in Kernen im Remstal Jugendschutzkontrollen durchgeführt.

Dabei wurden mehrere Kontrollteams mit Testkäufer im Alter von 16 und 17 Jahren eingesetzt.

Es wurden insgesamt 146 Gaststätten, Tankstellen, Supermärkte, Imbissbuden, Spielhallen, Sonnenstudios und sonstige Verkaufsstellen hinsichtlich der Einhaltung sämtlicher Jugendschutzvorschriften überprüft.

Dabei wurden insgesamt 60 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt, die mit Anzeigen geahndet werden. Die Verstöße setzen sich wie folgt zusammen:

40-mal wurde branntweinhaltiger Alkohol an Minderjährige abgegeben,

15-mal wurden Tabakwaren an Minderjährige abgegeben,

dreimal hielten sich Minderjährige unerlaubt in Spielhallen auf und einmal in einem Sonnenstudio.

Ein Geschäft verkaufte ein Computerspiel (FSK 18) an Minderjährige.

Die auffällig hohe Anzahl von Verstößen zeigt, dass es als Jugendlicher offensichtlich immer noch leicht ist, sich in Spielhallen oder Sonnenstudios aufzuhalten oder an Tabakwaren und hochprozentigen Alkohol zu kommen und deshalb derartige Kontrollen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen notwendig bleiben.

Fellbach: Wespe verursacht Verkehrsunfall

Eine 36-jährige Autofahrerin war am Mittwochnachmittag gegen 17:00 Uhr auf der Bühnerstraße unterwegs. Eine Wespe im Fahrzeug der 36-Jährigen zog alle Aufmerksamkeit auf sich, so dass die Autofahrerin nicht bemerkte, dass ein vor ihr fahrender 23-jähriger Pkw-Fahrer bremste. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

In der Waiblinger Straße stellte eine 54-jährige Seat-Fahrerin ihr Fahrzeug am Dienstag zwischen 06:00 Uhr und 15:30 Uhr ab. Ein anderer Autofahrer beschädigte das Fahrzeug der 54-Jährigen und entfernte sich dann von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter 0711 57720 entgegen.

Urbach: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer verletzt

Ein Fahrradfahrer wollte am Mittwochmittag gegen 12:45 Uhr die Hauptstraße überqueren. Dabei übersah er eine 55-jährige Ford-Fahrerin und es kam zum Unfall.

Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht.

Winnenden: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz einer Klinik in der Straße Am Jakobsweg wurde am Dienstag zwischen 11:15 Uhr und 19:15 Uhr ein geparkter Mini durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich dann von der Unfallstelle. An dem Mini entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell