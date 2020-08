Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Einbruch in Kiosk

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 12:40 Uhr einen Mercedes, der auf dem Parkplatz des Rems-Parks in der Ruhrstraße abgestellt war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Kernen im Remstal - Stetten: Einbruch in Kiosk

Bislang unbekannte Diebe brachen im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in ein Ladengeschäft in der Straße Schloßberg ein und entwendeten aus diesem mehrere Stangen Zigaretten im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird ebenfalls auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinwiese werden vom Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegengenommen.

Spiegelberg: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Dienstag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr, vermutlich beim Rangieren die Dachrinne eines Gebäudes in der Rietenauer Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Haus wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Sulzbach unter der Telefonnummer 07193 352 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell