POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Farbschmiererei

Aalen: Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Pkw

Eine 54-jährige Fahrerin eines Pedelec war am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr in der Wiesentalstraße aus Richtung Dewangen kommend unterwegs. An der Einmündung in der Wiesentalstraße wollte sie nach links einbiegen. Dabei übersah sie einen dort verkehrsbedingt wartenden 54-jährigen Audi-Fahrer und stieß frontal mit ihm zusammen. Die Bikerin wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und kam zur Behandlung in eine nahe gelegene Klinik. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 2500 Euro.

Durlangen: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Bus

Am Mittwochmittag gegen 12:50 Uhr kam es an der Kreuzung Gmünder Straße/Zimmerbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Motorradfahrer fuhr von Täferrot kommend die Gmünder Straße entlang. Eine 50-jährige Busfahrerin ohne Fahrgäste wollte von Zimmerbach kommend in die Gmünder Straße einbiegen. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 17-Jährige verletzte sich dabei schwer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 7000 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Um kurz vor 08:30 Uhr befuhr am Mittwoch eine 78-jährige Lenkerin eines Daimler-Benz die Landstraße 1084 von Elchingen in Richtung Ebnat. An der Einmündung zur Landstraße 1076 hielt die Mercedes-Fahrerin zunächst an. Beim Abbiegen nach links übersah sie jedoch einen PKW VW Up einer 60-Jährigen, welche von Ebnat in Richtung Waldhausen fuhr. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bopfingen: Auffahrunfall

Am Mittwoch um 10:30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Straße Am Stadtgraben. Ein Fahrer eines Klein-LKW übersah, dass der vor ihm fahrende Fahrer eines Kastenwagens an einem Zebrastreifen anhalten musste und fuhr auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

In der Grabenstraße wurde auf einer Mauer zur Grabenallee ein Vogel mit einem Farbspray aufgesprüht. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

