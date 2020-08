Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verfolgungsfahrt, Fahrer ohne Führerschein unterwegs, Unfall

Aalen (ots)

Onolzheim: Unfall unter Alkoholeinfluss, aber ohne Führerschein

Ein 23 Jahre alter Mann war am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr mit einem Ford KA auf der Aalener Straße in Richtung der Onolzheimer Hauptstraße unterwegs. Auf der Onolzheimer Hauptstraße geriet das Fahrzeug dann immer wieder auf die Gegenfahrbahn bis es letztlich mit einem entgegenkommenden Ford Focus einer 27-Jährigen frontal kollidierte. Die 27-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der 23-jährige Verursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er knapp 0,8 Promille aufwies. Daraufhin wurde er für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Zudem konnte der Mann keinen Führerschein nachweisen. Auch sein Fahrzeug war nicht zugelassen. Den 23-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Stimpfach/ Frankenhardt: Unfall nach Verfolgungsfahrt

Kurz vor 24:00 Uhr kam einer Polizeistreife in der Kirchstraße in Stimpfach ein 22-Jähriger mit seinem VW Polo entgegen. Als die Streife wendete, um das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, beschleunigte der junge Mann seinen Wagen stark und konnte erst auf der B290 wieder eingeholt werden. Der 22-Jährige ignorierte sämtlich Anhaltezeichen und setzte seine Flucht über Jagstheim in Richtung Onolzheim fort, über die L1066 in Richtung Gründelhardt und Oberspeltach fort. Während der Verfolgungsfahrt war der Polo mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Aufgrund dessen verlor der 22-Jährige in der Ortsmitte Oberspeltach in einer engen Kurve die Kontrolle über den Wagen und fuhr in eine Hecke. Der Fahrer konnte vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 22-Jährige weder im Besitz eines Führerscheins war, sein Fahrzeug keine Zulassung hatte und die Kennzeichen zudem gefälscht waren. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Rund 6.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls von Dienstag kurz nach 13:00 Uhr. Ein 29 Jahre alter Renault Twingo-Fahrer befuhr die Salinenstraße Richtung Henkersbrücke. Au der Einmündung Am Spitalbach wollte er nach links abbiegen, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Audi eines 55-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Gaildorf: Ohne Führerschein, aber und Drogen- und Alkoholeinfluss

Gegen 23:00 Uhr am Dienstag parkte ein 41-Jähriger einen Ford Focus im Auweg. Eine hinter dem Ford fahrende Polizeistreife entschied sich die Fahrzeuginsassen zu kontrollieren. Wie sich herausstellte, hatten die Beamten dabei einen guten Riecher. Der 41-Jähriger Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins, stand aber nach einem ersten Drogenvortest unter Betäubungsmitteleinfluss. Auf dem Beifahrersitz saß der 48-jährige Fahrzeughalter, welcher ebenfalls nicht im Besitz eines Führerscheins ist, jedoch einen Atemalkoholwert von über 3 Promilleaufwies. Der Fahrzeugschlüssel wurde beschlagnahmt. Der 41-Jährige wurde für eine Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Den beiden Männern drohen die entsprechenden Anzeigen.

