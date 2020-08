Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizei, Dein Freund und Helfer - Angeblich Toter war putzmunter - Fragwürdige Begründung - Unfallflucht - Wasserturm mit Graffiti beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Ebnat: Feuerwehreinsatz

Kurz nach 11 Uhr am Dienstagvormittag löste in einem Seniorenheim in der Ebnater Hauptstraße der Brandalarm aus. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass es sich wohl um einen Fehlalarm handelte, der durch das Kochen von Essen ausgelöst wurde.

Aalen: Polizei, Dein Freund und Helfer

Sehr verängstigt rief eine 24-Jährige am Dienstagmorgen gegen 1 Uhr die Polizei zu Hilfe, da sich Fledermäuse in ihre Wohnung im Saumweg verirrt hatten. Die junge Frau war dermaßen aufgeregt, dass Beamte des Polizeireviers Aalen ihre Wohnung anfuhren und die nachtaktiven Tieren durch das Öffnen des Fensters wieder in die Freiheit entließen.

Neresheim: Wildunfall

Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Dossingen und Neresheim erfasste ein 57-Jähriger am Montagabend gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw BMW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier, das vom Fahrzeug frontal erfasst wurde, verschwand nach dem Anprall im angrenzenden Wald. Der am Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Aalen-Hofen: Fahrzeugtüre beschädigt Pkw

Lediglich geringer Sachschaden entstand am Montagabend gegen 18 Uhr, als ein 41-Jähriger auf dem Areal einer Tankstelle am Mittelbach die Türe seines Pkw Lexus öffnete und dabei den neben ihm stehenden Pkw Seat eines 31-Jährigen beschädigte.

Aalen: Fahrrad entwendet

Bereits zwischen Freitagabend 20.20 Uhr und Sonntagmittag 12 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Dieb ein blaues Fahrrad der Marke Vortex, das in der Weidenfelder Straße abgestellt war. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Rads nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Reh von Fahrzeug erfasst

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montagabend gegen 22.40 Uhr entstand, als ein 50-Jähriger mit seinem Pkw VW auf der Landesstraße 1076 zwischen Riepach und Pfahlheim ein Reh erfasste.

Ellwangen: 2000 Euro Schaden

Mit seinem Pkw VW streifte ein 89-Jähriger am Montagmittag gegen 12 Uhr im Kleeweg einen entgegenkommenden Pkw Hyundai, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Neuler: Wasserturm mit Graffiti beschädigt

Zwischen Montag und Dienstag besprühten Unbekannte die Außenfassade des Wasserturms am Hartbuck mit Farbe und lockerten an einer dort aufgestellten Sitzbank die Befestigungsschrauben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Anwohner bemerkten am Montagabend zwei Frauen im Alter von ca. 25 bis 28 Jahren, die sich zwischen 19 und 20.30 Uhr an der Örtlichkeit aufgehalten haben. Ob die beiden, die mit einem VW Golf unterwegs waren, mit den Sachbeschädigungen zu hatten, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Ellwangen aufgenommen wurden. Hinweise bitte unter Tel.: 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den eine 64-Jährige am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr verursachte, als sie mit ihrem Pkw Hyundai einen Pkw Mercedes Benz beschädigte, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße abgestellt war. Die 64-Jährige fuhr davon, konnte jedoch rasch ermittelt werden, da ein Zeuge den Unfall beobachtet hatte und entsprechende Angaben machen konnte.

Schwäbisch Gmünd: Fragwürdige Begründung

Eine Streife des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd stellte am Montagabend gegen 21.40 Uhr einen 25-Jährigen fest, der auf einer Wiese im Stadtgarten Äste zusammengesammelt hatte, die er gerade im Begriff war, mit einem T-Shirt anzuzünden. Der deutlich betrunkene Mann gab den Ordnungshütern gegenüber an, dass er das Feuer aus Glaubensgründen zur Ehrung von Verstorbenen entzünden wollte. Der 25-Jährige, der sich in einem solchen Zustand befand, dass er für sich selbst wohl eine Gefahr darstellte, wurde in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Schwäbisch Gmünd: Angeblich Toter war putzmunter

Ein 29-Jähriger lief am Montagabend kurz vor 20 Uhr in der Barnsleyer Straße auf eine Personengruppe zu, wobei er ihnen zurief, dass in der Nähe eine tote Person liegen würde. Im Zuge der folgenden Ermittlungen stellten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers jedoch schnell fest, dass der angebliche Tote wohlauf war; er wurde bei der abendlichen Brotzeit sitzend angetroffen. Der junge Mann zeigte sich einsichtig, entschuldigte sich und versprach, derartige Scherze künftig zu unterlassen.

