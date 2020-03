Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.03.2020

Tür eines Umkleideraumes geriet in Brand

Vechelde. Am Mittwoch, gegen 16:15 Uhr, geriet eine Kunststofftür eines Umkleideraumes, auf dem Sportplatz in der Albert-Schweitzer-Straße, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr schnell und kontrolliert gelöscht werden. Die Tür wurde durch das Feuer zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/930490, zu melden.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Peine. Am Mittwoch, gegen 06:55 Uhr, kam es auf dem Schwarzen Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 62-jähriger Hannoveraner befuhr mit einem VW Golf den Schwarzen Weg aus Stederdorf kommend in Richtung Peine. In Höhe der Eschenstraße wollte er offenbar nach links abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen 64-jährigen Peiner, der mit einem Volvo den Schwarzen Weg in entgegengesetzte Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Zwei leicht verletzte Personen nach Unfall

Denstorf. Am Mittwoch, gegen 15:25 Uhr, kam es in der Heerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 68-jähriger Lengeder befuhr mit einem Mercedes die Heerstraße aus Richtung Braunschweig kommend in Richtung Vechelde. Hierbei übersah er offenbar einen vor ihm haltenden VW Golf, fuhr auf ihn auf und schob ihn auf einen davor befindlichen Nissan. Zwei Insassen des VW Golf (m: 80 Jahre alt, w: 84 Jahre alt) wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden anschließend zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

