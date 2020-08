Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis SChwäbisch Hall: Vermeintlich entwendeter PKW wieder da, Brennstoff in Kanal eingeleitet

Satteldorf: Nachtrag zum Autodiebstahl - Vermeintlich entwendeter PKW wieder da

Die Tochter der 67-Jährigen Mazda-Halterin meldete sich am Dienstagvormittag und teilte mit, dass sie den Wagen im Hofwiesenweg aufgefunden hatte. Der Wagen war unbeschädigt.

Bühlerzell-Geifertshofen: Brennstoff in Abwasserkanal eingeleitet

Bereits am Sonntag, den 02.08.2020 stellte ein Mitarbeiter der Kläranlage in Bühlerzell fest, dass Diesel oder Heizöl am Klärwerk ankamen. Der Brennstoff geriet vermutlich bereits am Tag zuvor in einen Kanal. Die Spur konnte bis zum Ortseingang Geifertshofen zurückverfolgt werden, verlor sich allerdings. Es wird geschätzt, dass sich rund 600 Liter des Brennstoffs im Wasser befanden.

Die Polizei Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 07973 5137 entgegen.

