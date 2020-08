Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trunkenheitsfahrt, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Baugerüst entwendet

Aalen (ots)

Fellbach: Fahrradfahrerin übersehen

Ein 49-jähriger Peugeot-Fahrer bog am Montag gegen 18.35 Uhr von der Mozartstraße in die Pfarrer-Sturm-Straße ein und übersah dabei eine von links kommende Fahrradfahrerin. Die 65-jährige Bikerin bremste und stürzte auf der nassen Fahrbahn. Sie konnte zwar eine Kollision mit dem Auto vermeiden, verletzte sich aber trotzdem leicht beim Unfall.

Welzheim: Baugerüst entwendet

Auf einem Gelände in der Hundsberger Straße wurde in der Nacht zum Dienstag 80 Bauteile eines Baugerüsts entwendet. Die Bauteile waren mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert, welches von den Tätern gewaltsam entfernt wurde. Hinweise zum Diebstahl erbittet nun die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810.

Schorndorf: Volltrunken am Steuer

Ein 47-jähriger betrunkener Autofahrer parkte am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr sein Auto in der Vorstadtstraße quer zum Bordstein. Er stieg aus seinem Auto, setzte sich umgehend auf den Boden und trank Bier. Bei der polizeilichen Überprüfung war der Autofahrer derart betrunken, dass er sich nicht mehr alleine auf den Beinen halten konnte. Die Polizei fuhr mit dem Betrunkenen in die Klinik, um für das eingeleitete Strafverfahren eine Blutuntersuchung zu veranlassen.

Rudersberg: Vier Autos beschädigt

In der Straße Berghalde wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ein Auto mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Pkw Skoda auf der linken Fahrzeugseite und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Ein weiteres Auto wurde in der Friedrich-Ebert-Straße beschädigt. An dem Pkw Skoda wurde zwischen Samstag, 1 Uhr, und Montagmorgen die A-Säule eingedellt und zerkratzt. Der Schaden hier beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. An zwei weiteren Autos wurden in der Nacht zum Samstag die Heckscheiben eingeworfen und ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht. Diese Autos, ein Opel Astra und ein VW Fox, waren in der Friedrich-Ebert-Straße bzw. in der Rudersberger Straße geparkt. Sachdienliche Hinweise zu den Tatgeschehen werden nun vom Polizeiposten Rudersberg unter Tel. 07183/929316 erbeten.

Weinstadt: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Am Montagabend gegen 21:15 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Peugeot die Schorndorfer Straße in Richtung Großheppach. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr bei der Anschlussstelle B29 übersah er eine 23-jährige Skodafahrerin im Kreisverkehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstand.

Waiblingen: Lkw im Kreisverkehr übersehen

Ein 57-jähriger Fahrer eines Citroen befuhr am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr die L1140. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr übersah er einen 53-jährigen Lkwfahrer, welcher bereits im Kreisverkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 2500 Euro.

Weinstadt-Schnait: Grundschule beschmiert

An einer Grundschule in Schnait wurden Spielgeräte, sowie eine Hauswand mit schwarzer Farbe besprüht. Außerdem besprühte der Schmierfink die nahegelegene Sporthalle ebenfalls mit Farbe. Durch die Farbschmiererei entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt erbittet unter der Telefonnummer 07151 65061 Hinweise zum bislang unbekannten Sprayer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361/580-108

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell