Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung - Einbruch

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: In Blumengeschäft eingebrochen

In der Stuttgarter Straße wurde in der Nacht zum Montag in ein Blumengeschäft eingebrochen. Die Diebe drangen gewaltsam in die Betriebsräume ein und entwendeten daraus einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei in Fellbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 0711/57720 um sachdienliche Hinweise.

Backnang: Vermisstenfahndung

Seit letzten Donnerstag, 13.08.2020, um 13 Uhr, wird der 33-jährige Sehmus C. vermisst. Herr Sehmus C. hat gesundheitliche Probleme und ist auf Medikamente angewiesen. Nach seinem Verschwinden wurde er vermutlich nochmals am 14.08.2020 gegen 13.30 Uhr, am Bahnhof Winnenden gesehen. Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Von ihm ist bekannt, dass er sich zurückliegend gern im Raum Winnenden und Stuttgart aufhielt. Der Vermisste ist ca. 175cm groß, er hat eine korpulente Figur und war bei seinem Verschwinden mit einem blauem T-Shirt, einer Stoffhose und einer Base-Cap bekleidet.

Hier geht's zum Bild des Gesuchten: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/backnang-vermisstenfahndung/

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben. Eingehende Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07151/9500 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

