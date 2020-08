Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 36-Jähriger in Gewahrsam, Reifen zerstochen, Nötigung auf Autobahn

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Sulzdorf: Reifen zerstochen

Ein unbekannter zerstach vermutlich mit einem Messer oder einem anderen spitzen Gegenstand zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Montag, 5:00 Uhr drei Reifen an einem in der Hohenstadter Straße geparkten Mercedes Sprinter.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Wolpertshausen: 36-Jähriger in Polizeigewahrsam

Am Samstagvormittag wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Kirchstraße gerufen. Zuvor hatte der 36-Jährige seine Ex-Partnerin bedroht. Die Beamten trafen den offenbar stark alkoholisierten Mann schlafend auf einem Stuhl vor dem Gebäude an. Einem Platzverweis kam er zunächst nach, kehrte aber wenig später wieder zurück und äußerte ebenfalls Drohungen gegenüber den Polizeibeamten. Daraufhin wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen. Ihm drohen nun entsprechende Strafanzeigen.

Schwäbisch Hall: Nötigung auf Autobahn - Zeugen gesucht

Ein 36-jähriger VW-Fahrer war am Freitag zwischen 11:20 Uhr auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen der Ausfahrt Kupferzell und der Ausfahrt Schwäbisch Hall auf dem linken Fahrstreifenunterwegs. Dabei wurde der VW-Fahrer von einem Audi-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen überholt. Nach dem Überholvorgang setzte sich der Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug vor den VW und verlangsamte sein Fahrzeug so, dass der VW-Fahrer ebenfalls gezwungen war von den zulässigen 120 Stundenkilometer auf etwa 70 Stundenkilometer abzubremsen.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell