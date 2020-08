Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos mutwillig beschädigt - Rad und Motorroller entwendet - Gegen Polizisten Widerstand geleistet - Eier gegen Hauswand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Widerstand gegen Polizeibeamte

Eine Polizeistreife stellte am Montag gegen 00.25 Uhr in einer Baustelle in der Weissacher Straße einen viel zu schnell fahrenden Autofahrer fest. Der 18-jährige Ford-Fahrer wurde deshalb zur Verkehrskotrolle angehalten. Hier ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Dieser Maßnahme wollte sich der Betroffene entziehen und lief von der Kontrollstelle weg, weshalb er von den Beamten festgehalten wurde. Dagegen wehrte sich der Mann aktiv. Er musste von der Polizei zu Boden gebracht und mit einer Handschließe fixiert werden. Danach wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den aggressiven Autofahrer eingeleitet. Bei dem Polizeieinsatz waren mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Insbesondere auch deshalb, weil der 20-Jährige während der Kontrolle weitere Personen per Telefon hinzurief, die sich mit ihm solidarisierten und eine Eskalation der Situation nicht auszuschließen war.

Backnang: Unfall mit S-Pedelec

Eine 64-jährige Fahrerin eines S-Pedelec befuhr am Sonntag gegen 13 Uhr die Blumenstraße stadtauswärts. In einer Linkskurve geriet sie mit dem Rad gegen den Bordstein und stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schorndorf: Gestürzte Motorradfahrerin

Eine 19-jährige Motorradfahrerin befuhr am Sonntag gegen 19.35 Uhr die L 1225 von Unterberken in Richtung Holzhausen. In einer Linkskurve war die Sicht der Motorradfahrerin durch eine Staubwolke, die bei Häckslerarbeiten auf einer angrenzenden Wiese entstanden ist, beeinträchtigt. Sie verlor die Kontrolle und kam letztlich von der Straße ab. Beim Sturz verletzte sie sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen des Unfalls, bzw. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu den Sichtverhältnissen Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 zu melden.

Schorndorf: Auto zerkratzt

In der Schurwaldstraße in Schlichten wurde zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag ein dort geparkter Pkw VW beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Lackierung beidseitig und verursachte einen Sachschaden, der auf 2000 Euro beziffert wurde. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Trickdiebstahl

Ein 84-jähriger Kunde war am Samstag gegen 11.40 Uhr in einem Warenhaus in der Lutherstraße. Auf dem Parkdeck des Einkaufcenters wurde er von einem Mann angesprochen, der zwei Euro wechseln wollte. Der 84-Jährige wollte der Bitte nachkommen. Der Fremde jedoch griff bei dem Geldwechselvorgang unbemerkt ins Portmonee und erbeutete hierbei 150 Euro. Es liegt von dem Dieb folgende Beschreibung vor: Er war ca. 160-165cm groß, korpulente Statur, schwarze Haare. Er trug ein weißes Hemd und eine dunkle Hose. Sachdienliche Hinweise auf den Mann nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Eier gegen Hausfassade

In der Remsstraße warf ein Unbekannter mehrere Eier gegen eine Hausfassade. Diese musste anschließend gereinigt werden. Ob die Fassade Schaden nahm, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei Schorndorf bittet unter Tel. 07181/2040 um Hinweise zur Tat, die zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen verübt wurden.

Winnenden: Fahrrad entwendet

Aus einem Wohngebäude in der Ringstraße wurde am Sonntagvormittag zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr ein Mountainbike entwendet. Das schwarzlackierte Fully der Marke Specialized war im Treppenhaus beim Zugang zur dortigen Tiefgarage abgestellt. Hinweise zur Tat und Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Wohnmobil beschädigt

In der Wiesentalstraße in Hertmannsweiler wurde zwischen Dienstag und Samstag ein Wohnmobil beschädigt. Ein Unbekannter hatte sowohl den Außenspiegel als auch ein Fenster demoliert. Die Winnender Polizei bittet nun unter Tel. 07195/6940 um sachdienliche Hinweise.

Waiblingen: Motorroller in der Rems versenkt

Unbekannte Diebe haben zwischen Samstag- und Sonntagmittag beim Bahnhof einen dort stehenden Motorroller entwendet. Vermutlich nach einer Spritztour haben die Täter das Zweirad beim Bürgermühlenweg in die Rems geworfen. Das Motorroller der Marke Luxxon hatte einen Wert von ca. 1000 Euro. Die Polizei Waiblingen hat zum Diebstahl die Ermittlungen übernommen und bittet nun unter Tel. 07151/950422 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell