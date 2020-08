POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall, Unfälle und Brand

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim - Unfall mit einem Baum

Am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam ein 67-jähriger Skoda-Fahrer auf der B290 zwischen Crailsheim und Satteldorf alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er fuhr eine Böschung herunter und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

Crailsheim - gestürztes Motorrad

Am Samstagnachmittag gegen 15:25 Uhr befuhr eine 30-Jährige Motorrad-Lenkerin mit Sozia (Ehemann 31 Jahre) die Kreisstraße von Saurach kommend in Richtung Kirchberg. Sie kam im Ausgang einer Rechtskurve vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und stürzte samt Sozia in den abfallenden Straßengraben vom Motorrad. Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Klinikum verbracht. Der Sozia wurde nicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe vom 3.000 Euro.

Fichtenau - Brand von Traktor

Während landwirtschaftlichen Arbeiten auf dem Feld am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr, begann ein Traktor plötzlich im Motorraum zu brennen. Der 37-jährige Fahrzeugführer konnte den Traktor noch in die Mitte des Feldes fahren, da er sich zuvor am Waldrand befand. Dort konnte der Traktor von der Freiwilligen Feuerwehr Fichtenau gefahrlos gelöscht werden. Eine Gefahr für den naheliegenden Wald bestand nicht. Da der Traktor vollständig ausgebrannt war, entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro.

Frankenhardt - Von der Fahrbahn abgekommen, eine Person verletzt

Am Samstagnachmittag gegen 16:45 Uhr befuhr ein 81-jähriger VW-Lenker eine abschüssige Grundstückszufahrt in Hellmanshofen und wollte anschließend nach rechts auf die Landesstraße einbiegen. Beim Einbiegen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dort einen Gartenzaun. In Folge dessen kippte das Fahrzeug auf die linke Fahrzeugseite und kam an einer Hauswand auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich nicht selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde hierbei leicht verletzt ins Klinikum eingeliefert. Seine 79-jährige Beifahrerin wurde beim Unfall nicht verletzt. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Rosengarten - Spiegel abgefahren und weitergefahren

Am Samstagvormittag gegen 09:25 Uhr befuhr ein aktuell unbekannter Fahrzeug-Lenker die Kreisstraße von Rosengarten-Tullau in Richtung Steinbach. Kurz nach dem Ortsausgang Tullau, noch vor dem dortigen Viadukt, kam der Unbekannte in einer für ihn langgezogenen Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrspur und kollidiere mit einem entgegenkommenden 37-jährigen Citroen-Lenker. An beiden Fahrzeugen werden die Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher fuhr ohne Anzuhalten weiter. Beim Verursacher soll es sich um einen dunkelblauen Transporter mit Pritsche handeln.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 400-530 zu melden.

