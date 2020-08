Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrrad unbefugt benutzt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Fahrrad des Zeitungsausträgers unbefugt benutzt

Am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 03:20 Uhr, war ein Zeitungsausträger in Schwäbisch Hall, im Karlsbader Weg gerade mit dem Austragen des Haller Tagblattes und Briefen beschäftigt, als ein dreister Unbekannter das Fahrrad des Zeitungsausträgers, welches im Karlsbader Weg stand, an sich nahm und damit eine Spritztour unternahm. Die Fahrt führte ihn an der Moschee vorbei in Richtung Teurershof. Auf der Heimbachbrücke warf er das Fahrrad über das Brückengeländer auf den Grünstreifen in Fahrtrichtung Innenstadt. An dem Fahrrad entstand hierbei ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall (Tel. 0791/400-0) zu melden.

