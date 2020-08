Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsdelikt, Unfallflucht, Fzg-Diebstahl, Unfall

Aalen (ots)

Fellbach: Rücksichtslos über Fußgängerüberweg gefahren Am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, befuhr ein weißer VW SUV die Waiblinger Straße in Fellbach in südliche Richtung. An der Kreuzung mit der August-Brändle-Straße querte eine Fußgängerin den dortigen Fußgängerüberweg. Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen VW SUV fuhr hierbei dermaßen rücksichtslos über den Fußgängerüberweg, dass die Fußgängerin einen Sprung nach vorn machen musste, um dem Fahrzeug auszuweichen. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und konnte sich das Kennzeichen des SUV notieren. Die Fußgängerin verließ nach dem Vorfall die Örtlichkeit und konnte bislang nicht ermittelt werden. Diese wird dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden. Zeugen, welche weitere Angaben machen können, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Waiblingen: Werbeschild angefahren und abgehauen Am Freitagmittag, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 13:30 Uhr, beobachtet eine Zeugin auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Stuttgarter Straße in Waiblingen, wie ein Lkw mit ausländischem Kennzeichen beim Ausparken gegen ein Werbeschild fuhr und dieses beschädigte. Anschließend fuhr er, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern davon. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtigen Lkw abgeben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-422) zu melden.

Waiblingen: Leichtkraftrad gestohlen Im Zeitraum von Sonntag, 09.08.2020, 19 Uhr, bis Freitag, 14.08.2020, 16 Uhr, entwendeten Unbekannte in Waiblingen, am Galgenberg, ein geparktes silberfarbenes Yamaha Leichtkraftrad. Dieses war durch ein Lenkradschloss besonders gegen Wegnahme gesichert. Der Wert des Kraftrades liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, die hier verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen (Tel. 07151/950-422) zu melden.

Waiblingen: Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt Am Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 55jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW die Neustadter Hauptstraße von Hohenacker kommend in Richtung Neustadt. Kurz vor der Abzweigung zum Erbachhof geriet er ins Schlingern und fuhr geradeaus weiter über die Gegenfahrbahn dort gegen einen Bordstein. Im Anschluss rutschte er mit seinem Motorrad über eine angrenzende Wiese in den Graben. Der Motorradfahrer trug einen Helm und wurde schwer verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

