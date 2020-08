Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Bopfingen-Aufhausen: Alkoholisiert mit Pedelec gestürzt Am frühen Samstagmorgen gegen 00:05 Uhr, wurde das Polizeirevier Ellwangen zu einem Unfall mit einem gestürzten Pedelec Fahrer gerufen. Dieser hatte in der Lauchheimer Straße in Aufhausen den Bordstein gestreift und kam daraufhin zu Fall. Vor Ort stellten die Beamten bei dem 43jährigen Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Da das Ergebnis des nachfolgenden Tests über dem absoluten Grenzwert der Fahrtüchtigkeit lag, musste sich der Pedelec-Fahrer, welcher beim Sturz leicht verletzt wurde, einer Blutentnahme unterziehen und mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an Taxi Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, wurde eine Polizeistreife auf dem Marktplatz von einem Taxifahrer angesprochen, welche die Sachbeschädigung an seinem Taxi durch einen Fahrgast anzeigte. Der Fahrgast wollte als 3. Person auf der Rückbank des Taxis mitfahren. Nachdem ihm dies durch den Taxi-Fahrer aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen untersagt wurde, schlug er mit der Faust gegen die Plexiglasscheibe und beschädigte diese. Anschließend machte sich der renitente Mann davon und beleidigte hierbei noch den Taxifahrer. Der 23jährige Mann konnte nach kurzer Fahndung durch die Polizei angehalten und festgenommen werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung rechnen. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

-PvD-

Tel. 07151/950-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell