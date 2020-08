Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall - Einbruch in Jagdhütte - Versuchter Einbruch in Jugendraum - Diebstahl von Ackermaschine - Sonstiges

Schrozberg: Tödlicher Verkehrsunfall

Am Freitag um 02:15 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer, welcher die L1005 in Fahrtrichtung Spielbach befuhr, mitgeteilt, dass er soeben auf der L1005 einen verunfallten PKW festgestellt habe.

Die am Unfallort eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass ein 21-jähriger Audi-Lenker zwischen 0 Uhr und 02:15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L1005 zwischen Leuzendorf und Spielbach in einer dortigen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mehrere kleine Bäume touchierte und letztendlich frontal gegen einen massiven Laubbaum prallte. Der nicht angeschnallte Fahrer, welcher sich allein im PKW befand, wurde hierbei aus seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Da zunächst unklar war, ob sich zum Zeitpunkt des Unfalls weitere Personen in dem PKW befanden, wurde die nähere Umgebung der Unfallstelle durch einen Polizeihubschrauber abgesucht. Außer einem Rettungswagen und einem Notarztwagen, war die Feuerwehr Schrozberg mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die L1005 für den Verkehr komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Blaufelden-Wiesenbach: Versuchter Einbruch in Jugendraum

Am Donnerstagabend wurde festgestellt, dass ein Unbekannter versucht hatte, über die Eingangstüre in den Jugendraum des Hüttle Wiesenbach in der Brettheimer Straße einzudringen. Da ihm dies nicht gelang versuchte er an der Gebäuderückwand ein Fenster aufzuhebeln, was ebenfalls nicht gelang. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Frankenhardt: Einbruch in Jagdhütte - Polizei sucht Zeugen

Zwei unbekannte Tatverdächtige drangen am Montag gegen 16 Uhr über die Eingangstüre in eine Jagdhütte am Wasserreservoir im Bereich Burgberg ein und entwendeten daraus eine dunkelbraune Zigarrenkiste aus Wurzelholz, 3 Wildkameras sowie einen Wildgalgen aus Edelstahl. Der Gesamtschaden wird auf ca. 450 Euro beziffert. Vermutlich waren die beiden Tatverdächtigen mit Fahrrädern unterwegs, wobei es sich bei einem Fahrrad um ein Mountainbike mit einer auffällig neonroten Gabel handelte. Hinweise auf die beiden Personen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Tel. 07951/4800 entgegen.

Kirchberg/Jagst: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 11 Uhr in der Poststraße beim Vorbeifahren eine Hauswand beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro.

Schrozberg: Diebstahl von Ackermaschine

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde ein ca. 2,60 x 3 Meter langes Ackergerät (Scheibengrubber) der Marke Lemken, Typ Smaragd, Farbe Blau, entwendet, der am Ortsrand von Spielbach an einer Maschinenhalle abgestellt war. Zum Abtransport des Grubbers müsste ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Der Wert wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Crailsheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Kurz nachdem ein 36-jähriger Nissan-Lenker am Freitagmorgen gegen 8 Uhr auf die Goldbacher Straße in Fahrtrichtung Goldbach eingebogen war, kam ihm ein unbekannter Pkw-Lenker in der Fahrbahnmitte entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden wich er nach rechts in den Grünstreifen aus und prallte mit der vorderen rechten Fahrzeugfront gegen einen Stein. Der Pkw wurde dabei beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher, der mit einem weißen Fahrzeug unterwegs war, entfernte sich ohne anzuhalten. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07951/4800.

Wolpertshausen: Auffahrunfall

Am Freitag um 08:50 Uhr befuhr eine 24-jährige Toyota-Lenkerin die L1037 in Fahrtrichtung L2218. An der Einmündung in die L2218 fuhr sie aus Unachtsamkeit auf einen stehenden PKW Audi eines 52-Jährigen auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

