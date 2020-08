POL-AA: Ostalbkreis: Gefahrguteinsatz am Ostalbklinikum - Sachbeschädigung an Pkw - 2-jähriger Junge steckte fest - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Gefahrguteinsatz am Ostalbklinikum

Im Bereich der Warenannahme fielen am Freitagvormittag gegen 11.35 Uhr bei der Anlieferung ein Karton mit ätzendem Desinfektionsmittel herunter. Hierbei platzten drei 2-Liter-Kanister auf und liefen teilweise in einen dortigen Aufzugsschacht. Bei dem Versuch die Flüssigkeit zu entfernen wurden zwei Logistik-Mitarbeiter sowie eine zufällig vorbeikommende Krankenschwester durch Atemwegreizungen leicht verletzt. Von der Freiwilligen Feuerwehr konnte die Substanz gebunden und entfernt werden. Anschließend wurde die Warenannahme belüftet.

Oberkochen: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Donnerstag und Freitag wurde auf dem Eugen-Bolz-Platz an einem silberfarbenen Opel Corsa der linke Außenspiegel beschädigt und ein Schaden von ca. 300 Euro verursacht.

Oberkochen: Fahrraddiebstahl

Am Freitagmittag wurde gegen 12 Uhr ein schwarzes Fahrrad entwendet, das im Hasengäßle vor einem Getränkemarkt unverschlossen abgestellt war. Auf dem Fahrrad mit tiefem Einstieg ist ein schwarz/pink-farbener Korb angebracht.

Aalen: 2-jähriger Junge steckte fest

Auf einem Spielplatz im Fuchsweg musste am Freitagvormittag gegen 11.35 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Aalen anrücken, um einen 2-jährigen Jungen aus einer misslichen Lage zu befreien. Der Junge hatte beim Spielen seinen Kopf zwischen zwei Stangen gesteckt und kam nicht mehr heraus.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Wenden

Beim Ausparken ihres Fahrzeuges vom rechten Fahrbahnrand der Karlsbader Straße wollte eine 88-jährige Daimler-Lenkerin am Freitagvormittag gegen 11 Uhr ihr Fahrzeug wenden, um ihre Fahrt in entgegengesetzter Richtung fortzuführen. Als ihr dabei ein Pkw entgegen kam erschrak sie, beschleunigte und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr über einen Parkplatz hinweg und kollidierte dann mit der Mauer eines Treppenaufgangs. Die Fahrzeuglenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parfümdiebstahl

Von einem unbekannten Diebespaar wurden am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einem Drogeriemarkt im Bereich Kalter Markt mehrere Parfüms im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Pkw kontra Fußgängerin

Eine 59-jährige Pkw-Lenkerin touchierte am Freitagvormittag gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes In der Vorstadt eine 76-jährige Fußgängerin. Dieser erschrak dabei und stürzte. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

