POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 5. August 2020:

Wolfenbüttel: 20-jähriger Autofahrer durchbricht Mauer

Dienstag, 04.08.2020, gegen 19:20 Uhr

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 20-jähriger Autofahrer am Mittwochabend beim Durchfahren des Kreisels Am Herzogtore von der Fahrbahn ab und durchbrach eine angrenzende Mauer zu einem Grundstück. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 4000 Euro geschätzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: E-Bike Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Dienstag, 04.08.2020, gegen 09:30 Uhr

Am Dienstagmorgen übersah ein 83-jähriger Autofahrer am Kreisverkehr Ahlumer Straße / Doktorkamp vermutlich aus Unachtsamkeit eine von rechts kommende und in falscher Richtung fahrende 82-jährige Pedelecfahrerin. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 82-Jährige leicht. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Cremlingen: Motorradfahrer bei Kollision mit einem Reh schwer verletzt

Dienstag, 04.08.2020, gegen 05:30 Uhr

Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Reh und anschließendem Sturz schwer verletzt worden. Demnach war der 56-Jährige auf der Bundesstraße 1 zwischen Cremlingen und Abbenrode unterwegs als der Rehbock plötzlich die Fahrbahn querte. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Autofahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Dienstag, 04.08.2020, gegen 11:40 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Dienstagvormittag einen 22-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto auf der Goslarschen Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

