POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.08.2020

Verkehrsunfall

Am Dienstag, um 07:25 Uhr, kam es in der Straße "Zum Holzfelde", Einmündung zur B 65, zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Lengeder befuhr die Straße "Zum Holzfelde" und stoppte verkehrsbedingt mit seinem Toyota Corolla an der Einmündung zur B 65. Anschließend fuhr er kurz an, musste aber nochmals halten. Dies erkannte der hinter ihm fahrende 47-jährige Salzgitteraner zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den PKW auf. Hierdurch wurde der Lengeder leicht verletzt. Der Transporter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

