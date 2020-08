Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 04.08.2020

Salzgitter (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Samstag, 17:10 Uhr, und Sonntag, 06:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße "Zur Finkenkuhle" in Salzgitter-Bad ein. Über ein Fenster verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Alkoholisierten PKW-Fahrer durch Polizei gestoppt

Am Montagabend, um 22:40 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein VW Golf auf, welcher in Schlangenlinien durch die Peiner Straße in Salzgitter-Lebenstedt gefahren wurde. Die Beamten stoppten den Fahrer und führten im Anschluss einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,94 Promille bei dem 43-Jährigen aus Hedeper. Im weiteren Verlauf wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt.

Verkehrsunfallfluchten

Vermutlich beim Ein-oder Ausparken aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Ludwig-Erhard-Straße in Salzgitter-Lebenstedt, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten Audi A3. Ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern, verließ der Fahrer den Parkplatz. Der Unfall ereignete sich am Montag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Montag zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr in der Straße "An der Erzbahn" in Salzgitter-Bad. Vermutlich beim Ein-oder Ausparken wurde ein Hyundai i20 beschädigt, welcher auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt war. Der Unfallfahrer flüchtete anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

