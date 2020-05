Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 49-jähriger Fahrradfahrer am Mittwochmorgen, 6. Mai 2020 bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße. Gegen 4.30 Uhr war er auf dem Herringer Weg in Richtung Dortmunder Straße unterwegs. An der Einmündung Dortmunder Straße/ Herringer Weg stieß er m mit einem 56-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Dieser war auf der Dortmunder Straße in Richtung Radbodstraße unterwegs. Es entstand geringer Sachschaden.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell