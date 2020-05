Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mit Haftbefehl gesuchter Büro-Dieb erwischt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 40-jähriger Mann aus Hamm war am Montagnachmittag, 4. Mai, in einem Büro eines Kfz-Händlers an der Hammer Straße auf der Suche nach Diebesgut.

Ein Mitarbeiter bemerkte den Mann gegen 15 Uhr, wie dieser gerade mit einem Schraubendreher in der Hand offensichtlich nach Wertgegenständen in dem Büroraum suchte. Der Zeuge sprach den Verdächtigen an und hielt ihn fest.

Seine Entschuldigung, dass er auf der Suche nach neuen Felgen sei, ließ der Mitarbeiter nicht gelten und rief die Polizei. Die stellte dann noch bei der Überprüfung fest, dass gegen den 40-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorliegt. Der Tatverdächtige wurde von den Beamten festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.(hei)

