Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in Parkgarage am Westenwall

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 3. Mai, gegen 3.50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Parkgarage am Westenwall gerufen. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte die Garage in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Sachschaden beträgt etwa 21000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

