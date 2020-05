Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen

Hamm-Herringen (ots)

Am Samstag, 02.Mai 2020, wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Schmiedestraße / Küferstraße / Spenglerstraße verletzt. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus Beckum befährt mit ihrem Pkw VW Polo die Küferstraße in ostwärtige Richtung. Zeitgleich fährt ein 31-jähriger Pkw-fahrer aus Hamm mit seinem Opel Meriva die Schmiedestraße in nördliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der VW Polo wird durch die Wucht des Aufpralls gegen eine am Fahrbahnrand stehende Werbetafel geschleudert. Der Opel Meriva kommt auf der Schmiedestraße zum Stehen. Beide Fahrzeuge werden erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Die 23-jährige Polofahrerin, ihr 26-jähriger Beifahrer aus Ahlen und der 31-jährige Pkw-fahrer des Opel Meriva werden allesamt schwer verletzt mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Dort verbleiben sie stationär. Die Fahrzeuge werden von der Unfallstelle geschleppt. Der Sachschaden wird auf 18000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (ab)

